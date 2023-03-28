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Счетная палата: профицит бюджетов регионов России уменьшился в 2022 году в 13 раз

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Профицит консолидированных бюджетов российских регионов в 2022 году уменьшился в 13 раз по сравнению с показателем 2021 года. Это следует из доклада Счетной палаты, сообщает газета «Известия».

По итогам прошлого года консолидированные бюджеты регионов были исполнены с профицитом в 50,1 млрд рублей, при этом в 2021 году они составили 660,8 млрд.

Согласно докладу Счетной палаты, в 50 регионах РФ дефицит бюджета составил 447,3 млрд, больше всех в минус ушли Московская, Тюменская и Белгородская области.

Профицитными оказались 35 субъектов, им удалось пополнить казну на 497,4 млрд. При этом почти 65% суммарных излишков бюджетов приходятся на Санкт-Петербург, Сахалинскую область, Москву, Кемеровскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

На динамику доходов и расходов бюджетов повлиял сбор налога на прибыль, в первые шесть месяцев прошлого года сборы увеличились из-за роста цены на нефть Urals и курса доллара, но с июля произошло падение в связи с возвратом налоговых переплат (в рамках поддержки нефтяной отрасли) и санкциями, которые привели к снижению объемов выручки предприятий, отмечает газета.

По данным Счетной палаты, основные траты из бюджетов регионов пришлись на национальную экономику (+27,4%), ЖКХ (+21%) и образование (+16,2%). Такой рост объясняет инфляцией, увеличением МРОТ и прожиточного минимума.

Главным риском для региональных бюджетов может стать рост дефицита до того момента, когда они больше не смогут выполнять свои обязательства перед населением, и им придется занимать у федерального правительства, в таком случае зависимость субъектов от центра повысится, предупредила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Ранее сообщалось, что поступления от угольной отрасли в бюджет России выросли вдвое в 2022 году — до 360 млрд рублей.

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