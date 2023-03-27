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Правозащитники призвали проверить банки ФРГ на предмет дискриминации русских

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Президент Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR), экс-депутат бундестага Ульрих Ойме направил в МВД и Минюст ФРГ запрос на проверку факта дискриминации русских в банковом секторе. Об этом представители организации сообщили ТАСС.

Ойме рассказал, что различные кредитные организации Германии прекращают обслуживать счета русских клиентов без объяснения причин, несмотря на то, что правительство ФРГ и Еврокомиссия не вводили соответствующих мер.

«Поэтому мы можем предположить, что массовое прекращение обслуживания клиентов по принципу «русский» имеет за собой формулу теневой спецоперации, а банки находятся под давлением», — заявил правозащитник, подчеркивая, что «это вопиющий акт дискриминации, нарушающий базовые права человека».

Ассоциация также призвала депутатов бундестага в кратчайшие сроки обратиться к федеральным минюсту и МВД с требованием о проверке версии сговора в банковском секторе и его подверженности внешнему давлению. Также в ассоциации попросили дать правовую оценку подобным действиям.

5 марта в Швейцарии решили заморозить криптоактивы россиян на торговых платформах.

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