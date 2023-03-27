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Правительство России увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений

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Квота на вывоз минеральных удобрений из России до 31 мая увеличена на 300 тысяч тонн. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Документ предусматривает увеличение квоты на вывоз аммиачной селитры. В правительстве пояснили, что решение позволит производителям минеральных удобрений поставлять «невостребованные остатки готовой продукции при условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка».

Отмечается, что общий объем квоты на экспорт составит более 12,6 млн тонн. При этом она не будет распространяться на поставки удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что РФ прорабатывает продление мер по ограничению экспорта удобрений. По его словам, действующие правила позволяют «держать ситуацию под контролем».

23 марта в МИД РФ заявили, что ожидают погрузки российских удобрений, задержанных в финском порту Котка. Устранение препятствий для экспорта российских удобрений и сельскохозяйственной продукции является условием зерновой сделки о вывозе зерна из Украины через Черное море.

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