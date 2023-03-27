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Премьер Головченко: Белоруссия и Россия договорились о единых аэронавигационных тарифах

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил о достижении договоренности с Россией о введении единых аэронавигационных тарифов для авиакомпаний двух государств. Об этом сообщает «БелТА».

«То же самое касается и тарифов на аэронавигационное обслуживание. Мы должны будем свести к единому тарифу и для российских авиаперевозчиков, и для национальной авиакомпании «Белавиа», — сказал он.

По словам Головченко, по данному вопросу были приняты основные решения и теперь обсуждаются сроки вступления новой меры в силу.

Решения принципиальные достигнуты, сейчас обсуждаем сроки вступления этого решения в силу», — сказал он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что показатели взаимной торговли России и Белоруссии достигли рекордного уровня в $45 млрд. Они растут, несмотря на введенные в адрес стран санкции. Мишустин уточнил, что это в том числе результат реализации комплекса решений по переориентации белорусского экспорта с западных рынков — на российский.

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