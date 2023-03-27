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Сбербанк выделил средства на треть проектов Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ

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Сбербанк занимает лидирующие позиции в реализации программы Фабрика проектного финансирования ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба банка. Так, общий лимит сделок, закрытых в рамках программы с участием Сбербанка, составил более 500 млрд рублей.

Отмечается, что с момента запуска программы банк профинансировал треть проектов Фабрики. При этом на сегодняшний день Сбер совместно с ВЭБ.РФ прорабатывает возможность заключения новых кредитных соглашений по более, чем 10 проектам с объемом финансирования свыше 300 млрд руб.

«Эти проекты, как и уже ранее заключенные сделки, относятся к приоритетным для инвестиций отраслям: транспортной инфраструктуры, промышленного производства, металлургии и химической промышленности», — говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, Сбер активно применяет инструмента Фабрики проектного финансирования.

«Совместно с коллегами из правительства и рядом коммерческих банков – лидеров российского рынка синдицированного кредитования – мы участвовали в разработке условий и правил, а также запуске программы в 2018 году. У данного инструмента проектного финансирования значительный потенциал применения, особенно в случае дальнейшего совершенствования его механизмов, включая снижение рисков проектов для старших кредиторов и заемщиков, а также повышения гибкости и упрощения процедур», — сказал он.

Напомним, Фабрика проектного финансирования, оператором которой выступает ВЭБ.РФ, занимается отбором проектов, а также выступает кредитным управляющим и хеджирует риски. В рамках программы могут финансироваться проекты из приоритетных отраслей. Они должны соответствовать следующим критериям: минимальная стоимость – 3 млрд рублей, срок финансирования – до 20 лет, минимальная доля участия инициатора проекта – 15%. Данный механизм позволяет финансировать социально-значимые проекты по всей стране.

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