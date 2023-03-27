Доля вакантных площадей в ТЦ Москвы достигла максимального показателя за 10 лет

Доля свободных площадей в московских торговых центрах (ТЦ) в первом квартале 2023 года достигла максимального показателя за последнее десятилетие, дойдя до отметки в 14%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные аналитиков консалтинговой компании CORE.XP.

«В первом квартале 2023 года доля свободных площадей в торговых центрах Москвы стала максимальной за последние 10 лет (14%), заметно обновив результат предыдущего квартала (11,7%), который также был рекордным», — отметили в публикации.

По данным аналитиков, ранее доля свободных площадей в московских ТЦ превышала отметку в 10% лишь в 2016 году. Тогда в пике этот показатель был на уровне 11,5%. При этом по итогам первого квартала прошлого года доля вакантных площадей составила 6,4%.

В исследовании также указали, что процесс расторжения договоров аренды с западными компаниями, которые покинули российский рынок, постепенно завершается. После этого ситуация на рынке должна стабилизироваться, так как среди ретейлеров появляется все больше новых игроков, готовых занять освободившиеся ниши. В частности, становится все больше брендов из дружественных стран, которые создают не только привычный для российского потребителя продукт, но и экзотический.

19 марта «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка, писал, что ситуация на рынке коммерческой недвижимости в России начала постепенно восстанавливаться. Fashion-операторы, заведения общепита, специализированные ретейлеры чаще стали открывать новые торговые точки и магазины.