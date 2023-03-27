Алиханов предложил разрешить «растаможенным на регион» грузовикам перевозки по России

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести мораторий на штрафы за нарушение таможенных процедур при использовании для внутренних перевозок грузовиков, растаможенных только на регион. Предлагается разрешить таким автомобилям осуществлять перевозки по России для того, чтобы поддержать транспортные компании, пострадавшие из-за санкций. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы областного правительства.

«Главой региона [Антоном Алихановым] подписано и направлено письмо в адрес председателя правительства РФ М. В. Мишустина с просьбой рассмотреть возможность использования «областных» транспортных средств для осуществления перевозок грузов между пунктами, расположенными на территории России. Для этого необходимо ввести мораторий на применение статьи «Несоблюдение таможенной процедуры» Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ в отношении калининградских перевозчиков до 1 июня 2024 года», — отметил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

В Калининградской области из-за ее особого географического положения есть возможность купить грузовик за рубежом и не платить таможенные пошлины в регионе. Эту процедуру в обиходе называют «растаможкой на Калининград». Такие авто в основном использовались для доставки грузов из Европы в регион, а по России для них действовал запрет на каботажные перевозки то есть ограничение на транспортировку грузов без возвращения после этого в Калининград.

Дополнительные условия для таких перевозок в пресс-службе не уточнили.