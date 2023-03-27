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Экс-генсек ООН Пан Ги Мун предупредил о риске распада мировой экономики на блоки

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Mary Altaffer/AP Photo

Председатель совета директоров Боаоского азиатского форума (БАФ) и бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предупредил о риске распада единой глобальной экономической системы на торговые блоки, разделенные «геополитическими границами». Заявление было сделано политиком накануне заседания БАФ и распространено секретариатом форума, передает ТАСС.

К главным факторам риска Пан Ги Мун относит ситуацию на Украине, которая уже привела «к невообразимому росту цен на энергоносители и продовольствие». Он отметил, что существует вероятность эскалации конфликта и «гораздо более значительного кризиса».

Другим фактором риска экс-генсек ООН назвал растущее долговое бремя государств с низким доходом. По его мнению, инфляционные процессы на фоне опасений и ухудшившихся ожиданий бизнеса могут выйти из-под контроля и привести к «катастрофическим последствиям».

Пан Ги Мун призвал все страны мира подготовиться к осложнению экономической ситуации в 2023 году и назвал текущие сложности поводом «не ограничиваться на внутренних проблемах и сфокусироваться на глобальных вызовах». Он также указал на оптимистический прогноз Международного валютного фонда, согласно которому темпы роста глобального ВВП в 2023 году будут на 0,2% выше, чем предполагалось, и составят 2,9%.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал худшим сценарием разделение мировой экономики на блоки Запада и Востока.

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