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В Минцифры заявили, что маркетплейсам не требуется усиление антимонопольного регулирования

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

В настоящее время российским маркетплейсам не требуется ужесточение антимонопольного контроля. Данная отрасль обладает достаточными ресурсами для саморегулирования рынка, приводит ТАСС слова представителей пресс-службы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры).

24 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что онлайн-ретейлеру Wildberries необходимо создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров продавцов. Данное требование было озвучено после скандала с массовой забастовкой владельцев пунктов выдачи заказов в связи с введением штрафов для сотрудников ПВЗ.

После этого Минпромторг направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с предложением вывести маркетплейсы из-под действия постановления, ограничивающего антимонопольный контроль аккредитованных IT-компаний. Однако в ведомстве не одобрили подобную инициативу члена комиссии Минпромторга по созданию условий саморегулирования в электронной торговле Алексея Кожевникова, уточняется в статье.

«Маркетплейсы — это IT-компании. Выводить их из-под действия постановления правительства (№ 448 от 24.03.2022 — «Газета.Ru») некорректно. Отдельные вопросы, возникающие в отношениях маркетплейсов и их партнеров, успешно решаются на базе саморегулирования отрасли», — заключили в пресс-службе Минцифры.

22 марта Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что руководство Wildberries начало переговоры с владельцами пунктов выдачи заказов, которые участвовали в забастовке из-за введения штрафов для сотрудников ПВЗ. Во время встречи в парламенте представители Wildberries пообещали разблокировать бастующие пункты и отменить начисленные им штрафы и перевести часть уже существующих штрафов на ступенчатую систему, при которой за первое нарушение наказывать не будут.

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