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Чистая прибыль транспортной компании Globaltrans по МСФО подскочила на 65% в 2022 году

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Shutterstock

По итогам 2022 года чистая прибыль международной транспортной компании Globaltrans по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) поднялась на 65%, до 24,9 млрд руб. Об этом сообщается в опубликованной отчетности организации.

По итогам года скорректированная выручка Globaltrans составила 81,6 млрд руб., что на 40% больше результата 2021 года. Скорректированная EBITDA увеличилась на 69%, до 49,2 млрд руб. При этом совет директоров компании рекомендовал акционерам не распределять окончательные дивиденды по итогам года.

В публикации отметили, что грузооборот компании упал на 8% по сравнению с показателем 2021 года. Это произошло из-за нестабильного спроса и нарушений в логистических цепочках.

Globaltrans — крупная группа компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок. У нее есть дочерние организации в России, Эстонии, Латвии, Финляндии и на Украине.

20 марта ПАО «Совкомфлот» опубликовал отчетность за прошлый год по МСФО. Согласно ей, выручка компании по сравнению с 2021 годом выросла на 22,6% до $1 889,2 млн, а чистая прибыль увеличилась в 10,8 раз до $385,2 млн.

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