В Госдуму внесен проект об автоинформировании россиян о взятом кредите

В Государственную думу внесен законопроект, предлагающий обязать кредитные и микрофинансовые организации уведомлять заемщиков через портал «Госуслуги» о взятом на их имя кредите или микрозайме, передает РИА Новости.

Авторы законопроекта, члены партии «Новые люди», считают что инициатива актуальная в связи со случаями, когда кредитные организации предоставляют кредиты на имя физического лица без его согласия.

Депутаты отметили, что такие случаи могут произойти, если паспорта или паспортные данные граждан оказываются в руках злоумышленников. Имея такую информацию, онлайн-займы можно оформить без личного участия заемщика

При этом при оформления кредита можно предоставить персональные данные (для уведомления о кредите), не связанные с самим заемщиком. В таком случае человек, на имя которого предоставлен кредит, «не имеет никакой возможности узнать об этом и принять необходимые меры», отметили авторы законопроекта.

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