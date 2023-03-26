Товарооборот России и Белоруссии вырос в январе 2023 года почти на треть

Товарооборот между Российской Федерацией и Белоруссией вырос в январе текущего года почти на треть по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского кабинета министров.

«В январе 2023 года продолжился прирост товарооборота на 29,2% к аналогичному периоду прошлого года — до $3 млрд; российский экспорт составил $1,8 млрд (рост на 31,6%), а импорт — $1,2 млрд», — говорится в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что Москва — главный торговый партнер Минска. По итогам 2022 года доля России в товарообороте Белоруссии составила почти 60%. Доля Белоруссии во внешнеторговом обороте России — около 5%. В прошлом году товарооборот вырос на 13% (до $43,4 млрд).

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что «миролюбивые» страны не смогли зажать Россию и Белоруссию, импортозамещение продвигается. Также Лукашенко назвал товарооборот Москвы и Минска за 2022 год «беспрецедентным».

10 марта Лукашенко заявил о необходимости ускорить совместные импортозамещающие проекты с Россией. Как сообщает «СБ. Беларусь сегодня», заявление было сделано политиком на заседании Совета Министров по итогам развития экономики в 2022 году и актуальным задачам социально-экономического развития в 2023 году.