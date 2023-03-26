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Экономист Остапкович предрек Германии трудную зиму без российского газа

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Hannibal Hanschke/Reuters

Экономист Георгий Остапкович заявил, что Германию будет ждать трудная зима без российского газа. Таким мнением Остапкович поделился в беседе с «ПолитРоссией».

По словам экономиста, немецкие предприятия и домохозяйства могут столкнуться с дефицитом газа следующей зимой. Об этом ранее сообщал глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер. Остапкович считает, что ФРГ придется еще больше сократить потребление топлива, поскольку для это будет первая зима для страны «при полном отсутствии российского трубопроводного газа».

Кроме того, эксперт обратил внимание на возможные дополнительные риски, связанные с восстановлением экономики КНР, что может повысить мировой спрос на СПГ, которым Германия старается заменить поставки из РФ.

При этом экономист указал, что в данный момент сложно прогнозировать, как может сложиться ситуация с топливом зимой, поскольку это напрямую зависит от мировой политической обстановки. По мнению Остапковича, ФРГ может запустить «Северный поток – 2» следующей зимой, и тогда российский газ будет поступать в Германию по уцелевшей нити газопровода.

«Мы сейчас живем в фоне огромной неопределенности. Поэтому сложно говорить, что будет следующей зимой. Может, какие-то два ненормальных бельгийца или люксембуржца найдут топливу замену, сделанную из квашенной капусты», — добавил он.

Ранее депутат Бундестага Андрей Хунко заявлял, что импортируемый ФРГ американский сжиженный природный газ (СПГ) оказался гораздо дороже и хуже российских энергоносителей.

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