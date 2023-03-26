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Daily Express: экспорт рыбы из РФ в Европу резко вырос, несмотря на ситуацию на Украине

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Рыбопромышленники из России резко нарастили поставки рыбы в Европу, несмотря на то, что ситуация на Украине продолжается. Об этом сообщает Daily Express.

Согласно торговым показателям, страны Евросоюза (ЕС) покупают у России почти на одну пятую часть больше рыбы, чем до начала спецоперации на Украине. По итогам 2022 года поставки рыбы в Европу выросли на 18,7%, до 198,8 тыс. тонн. При этом стоимость экспорта подскочила на 57,6%, составив почти €1 млрд. Самыми крупными покупателями рыбы стали Нидерланды, Польша и Германия.

В публикации отметили, что импорт белой рыбы из России не подпал под санкции Британии. Причем некоторым российским судам разрешили вылов в британских территориальных водах. В свою очередь такая ситуация вызвала недовольство у местных рыболовов.

По данным издания, в отличие от ситуации с рыбой, торговля межу ЕС и Россией по итогам прошлого года резко сократилась. Например, размер импорта из России к декабрю уменьшился на 53%, составив €10,3 млрд.

В середине марта во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) сообщили, что снижение запасов атлантической трески может привести к тому, что Россия впервые опередит Норвегию по ее добыче в 2023 году.

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