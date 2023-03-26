Эксперт рассказал о «сырьевом перекосе» в отношениях России и Китая

России необходимо приступить к проработке вопросов, связанных с исправлением так называемого сырьевого перекоса в отношениях с Китаем. Об этом заявил ТАСС руководитель отдела политологии, главный научный сотрудник Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН Борис Гуселетов.

Как отметил эксперт, договоренности, которые прозвучали в ходе встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпин в Москве, очень важны. Однако сырьевой перекос в отношениях между странами, по мнению Гуселетова, это «не совсем правильно с точки зрения перспективы».

Россия по существу поставляет Китаю исключительно сырье, нефть, газ, металл, дерево, а КНР — оборудование, машины, продукты переработки, объяснил он.

По его словам, в первую очередь российские экономисты должны подумать над тем, чтобы Россия начала поставлять КНР не только наше сырье, но и продукты переработки.

Для исправления перекоса «существует широкое поле деятельности» как для специалистов в различных сферах экономики, так и для ученых, добавил главный научный сотрудник Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН.

Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что объем взаимной торговли России и Китая в ближайшие пару лет может превысить $300 млрд.