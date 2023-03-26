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Финансовый эксперт Глазков разъяснил, как поступить при просрочке кредита

Финансовый эксперт Глазков: лучше уведомить банк о проблеме, если есть просрочка по кредиту

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Павел Бедняков/РИА Новости

Эксперт финансовой платформы «Сравни» Максим Глазков рассказал в разговоре с RT, что делать при просрочке выплаты по кредиту.

«Лучше сразу сообщить в банк о своей проблеме и рассказать, когда вы планируете внести очередной платеж», — сказал Глазков.

Он отметил, что если платеж просрочен на несколько дней, то это некритично, и многие банки воспринимают это в качестве технической неувязки. Проблемы и влияние на кредитную историю возникают, если не вносить очередной платеж более 30 дней.

Эксперт отметил, что терпением банков не стоит пренебрегать, постоянно задерживая выплаты. Так как в итоге это может обернуться трудностями при оформлении нового займа.

Однако в договоре могут быть прописаны и штрафы, если платеж задерживается даже на один день, а если длительная задержка выплат — то банк имеет право обратиться в суд и взыскать деньги вместе со штрафами.

В начале марта сообщалось, что в России количество «плохой» ипотеки с просрочкой выросло до максимума с мая 2021 года. https://www.gazeta.ru/business/news/2023/03/05/19890523.shtml

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