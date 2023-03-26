Schwaebische Zeitung: без россиян курорт Баден-Баден в Германии оказался на грани краха

Немецкий город Баден-Баден, который несколько сотен лет был притягательным местом для россиян, оказался в кризисном положении, говорится в статье газеты Schwaebische Zeitung.

«Русские больше не приедут», – указала зампредседателя городского немецко–российского культурного общества Валентина Юшина.

Конфликт на Украине и антироссийские санкции, как отмечается в статье, привели к краху курорта: в тяжелом положении оказались рестораны, отели, бутики.

По информации издания, большинство россиян уже продали в этом курортном городе свою недвижимость, а несколько самолетов, находящихся в местном аэропорту, были конфискованы.

В материале отмечается, что уют, который на протяжении длительного времени здесь царил, в последнее время пропал.

Ранее сообщалось, что курорт Карловы Вары оказался под угрозой из-за оттока туристов из России.