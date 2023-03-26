Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Schwaebische Zeitung: без россиян курорт Баден-Баден в Германии оказался на грани краха

close
100%
Uli Deck/Global Look Press

Немецкий город Баден-Баден, который несколько сотен лет был притягательным местом для россиян, оказался в кризисном положении, говорится в статье газеты Schwaebische Zeitung.

«Русские больше не приедут», – указала зампредседателя городского немецко–российского культурного общества Валентина Юшина.

Конфликт на Украине и антироссийские санкции, как отмечается в статье, привели к краху курорта: в тяжелом положении оказались рестораны, отели, бутики.

По информации издания, большинство россиян уже продали в этом курортном городе свою недвижимость, а несколько самолетов, находящихся в местном аэропорту, были конфискованы.

В материале отмечается, что уют, который на протяжении длительного времени здесь царил, в последнее время пропал.

Ранее сообщалось, что курорт Карловы Вары оказался под угрозой из-за оттока туристов из России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть