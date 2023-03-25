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В США вкладчики сняли с депозитов почти $100 млрд из-за опасения кризиса

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Клиенты американских кредитных организаций сняли со счетов за неделю до 15 марта $98,4 млрд после банкротства инвестиционного Silicon Vally Bank (SVB) и коммерческого Signature Bank, сообщили на сайте телеканала CNBC.

Об этом шла речь на закрытом заседании Совета по надзору за финансовой стабильностью, в котором принимали участие, в том числе министр финансов Джанет Йеллен, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Также в ходе обсуждения участники пришли к выводу, согласно которому национальная банковская система находится в стабильном состоянии.

«Совет обсудил текущие условия в банковском секторе и отметил, что, хотя некоторые институты испытывают стресс, банковская система США остается здоровой и устойчивой», — говорится в заявлении, выпущенном по итогам заседания.

В первой половине марта пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского инвестиционного Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место по величине активов в США. SVB стал крупнейшим обанкротившимся американским банком за последние 15 лет.

На прошлой неделе в штате Нью-Йорк власти закрыли Signature Bank из-за системных рисков. На этой неделе пресс-служба Федеральной корпорации страхования вкладов США сообщила, что New York Community Bank получит большую часть активов Signature Bank.

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