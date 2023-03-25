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«Укрэнерго» призвала украинцев не присоединяться к всемирной акции «Час Земли»

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» призвала граждан страны не присоединяться в субботу к всемирной акции «Час Земли», поскольку она «не способствует экономии электроэнергии». Об этом сообщает украинская газета «Страна.ua».

Акция «Час Земли» подразумевает выключение света по всей планете в период с 20:30 до 21:30 по местному времени. Согласно заявлению «Укрэнерго», в случае поддержки акции многими людьми, может произойти профицит мощности в отдельных регионах и дестабилизация системы. Утверждается, что массовое выключение света никак не помогает Земле, однако может сильно навредить энергосистеме.

«Лучшим вкладом каждого будет ежедневное экономное использование электроэнергии в пиковые утренние и вечерние часы», — подчеркивается в сообщении компании.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в текущем году не намерен участвовать в экологической акции под названием «Час Земли». По его словам, причиной этому стало то, что Всемирный фонд дикой природы, WWF, был признан иностранным агентом.

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