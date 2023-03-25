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Украина с 1 апреля хочет вдвое повысить тарифы на прокачку нефти по своей территории

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Shutterstock

Украина с 1 апреля хочет вдвое повысить тарифы на прокачку нефти по своей территории, сообщает ТАСС.

Отмечается, что тарифы увеличатся с €13,6 до €27,2.

По словам представителя «Транснефти» Игоря Демина, им известно о планах Украины.

Ранее власти Болгарии дали разрешение на поставки продуктов, которые были получены из российской нефти, на Украину.

В публикации добавили, что такое разрешение было получено в качестве исключения, так как экономика страны серьезно зависит от топлива, полученного на российском НПЗ.

Кроме того, решение было принято из-за того, что такие нефтепродукты нельзя безопасно хранить в Болгарии.

30 января главный экономист нефтегазовой компании BP Спенсер Дейл заявил, что продолжающийся конфликт на Украине в обозримом будущем приведет к снижению спроса на поставки нефти и газа в мире. Более резкий спад использования природных ископаемых произойдет уже к 2035 году.

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