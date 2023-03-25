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Япония, Россия и КНР договорились о сокращении квоты на вылов сайры на 25%

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Япония, Россия, Китай и другие страны – члены Северо-Тихоокеанской комиссии по рыболовству (СТКР) договорились о снижении совокупной квоты на вылов сайры. Об этом сообщает Kyodo.

Отмечается, что показатель будет сокращен на 25% от уровня 2022 года в связи с истощением запасов сайры и рекордно низкими уловами.

В текущем году совокупная квота будет на уровне 250 тыс. т, в то время как в 2022 году речь шла о 333,7 т.

Также страны – члены СТКР установили «сезон вылова» в 180 дней. Промысел рыбы в другие сезоны будет запрещен.

Ранее сообщалось, что рыбные консервы из скумбрии и сайры в России за год подорожали на 22%.

До этого управляющий группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов заявил, что в российских магазинах все чаще стали появляться фальсифицированные консервы из сайры.

Как заявили в «Доброфлоте», недобросовестные производители подменяют более дорогое сырье, сайру, более дешевым — сельдью, но на этикетке пишут, что это сайра. Также Ефремов подчеркнул, что на таких банках часто указано соответствие ГОСТу. Это, по его мнению, вызывает доверие у потребителя и способствует увеличению объема продаж.

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