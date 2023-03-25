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ФОМ: почти каждый второй отметил ускорение роста цен на основные продукты в России

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Почти половина россиян – 47% — высказали мнение, что цены на основные продукты питания, товары и услуги в марте росли быстрее, чем в феврале. Это следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение».

28% опрошенных ответили, что цены росли так же, как и раньше. 5% респондентов сообщили, что медленнее. В то же время 10% не заметили изменений.

Почти четверть респондентов (23%) ожидают, что цены в ближайший месяц будут расти быстрее, чем раньше. 45% респондентов считают, что будет так же. 8% опрошенных думают, что рост цен замедлится. 10% не прогнозируют изменений в стоимости основных продуктов питания.

Опрос был проведен 17–19 марта среди 1500 респондентов в 104 городах России.

Потребительские настроения граждан в первом квартале 2023 года улучшилось, написала ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата. Поэтому россияне готовы покупать больше товаров, ожидая роста инфляции. Улучшение потребительского настроения произошло не только из-за рекордного роста занятности, реальных зарплат и пенсий, но и благодаря заметному ослаблению рубля, следует из статьи. Это, в свою очередь, спровоцировало россиян больше тратить.

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