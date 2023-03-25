Посол России Салтыков: Кот-д'Ивуар «встанет» без сервисов «Яндекса»

Сервисы онлайн-такси и доставки российской компании «Яндекс», запущенные в октябре 2018 года в африканском государстве Кот-д'Ивуар, пользуются популярностью в этой стране. Об этом рассказал посол Российской Федерации в Кот-д'Ивуаре Алексей Салтыков, передает РИА Новости.

По словам посла, один из его коллег в дипкорпусе отметил, что если Yango покинет Кот-д'Ивуар, то вся страна «встанет». Салтыков уточнил, что речь идет о сотрудничестве, которое идет по линии компании «Яндекс». Компания создала в африканском государстве платформу «Яндекс Такси», а также «Яндекс Доставка», которая в Кот-д'Ивуаре называется Yango.

Дипломат добавил, что из-за отсутствия соглашения между РФ и Кот-д'Ивуаром о поощрении и защите инвестиций российские инвесторы не торопятся вкладывать деньги в ивуарийскую экономику. При этом посол отметил, что успешный пример YandexGo «у всех на слуху», поэтому есть успешные примеры капиталовложений.

Салтыков высказал мнение, что если стороны заключат соглашение о поощрении и защите инвестиций, то активизируется процесс капиталовложений.

Кот-д'Ивуар расположен в Западной Африке, на побережье Гвинейского залива Атлантического океана. До 1986 года название страны официально переводилось на русский язык как Республика Берег Слоновой Кости.

Ранее сообщалось, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку по покупке компанией «Яндекс» 29% в совместном предприятии.