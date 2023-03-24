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Урожай картофеля в 2023 году может снизиться на 300 тыс. т или 1,6% относительно 2022 года

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Валовой сбор картофеля в сезоне 2023 года может оказаться меньше на 300 тыс. т относительно сезона прошлого года. Об этом замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут сообщила 23 марта в ходе совещания в Минсельхозе с участием представителей Минэкономразвития, написала газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение источника, присутствовавшего на мероприятии.

Как написала газета, в сезоне 2022 года урожай этого корнеплода составил 18,7 млн т. То есть снижение показателя этого года ожидается на уровне 1,6%.

По словам собеседника издания, на встрече Лут сказала, что в основном снижение урожая ожидают в личных подсобных хозяйствах. По мнению замминистра, промышленное производство вряд ли сможет покрыть выбывшие объемы. Но с точки зрения внутреннего потребления этого должно хватить для обеспечения населения.

Как рассказали газете в пресс-службе Минсельхоза, в 2023 году посевные площади картофеля в организованном секторе увеличатся с 301 900 га в 2022 году до 305 000 га в 2023 году.

Во второй половине февраля газета «Ведомости» написала, что производители картофеля из России столкнулись с проблемой сбыта продукции.

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