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Торговая сеть «Ашан» продолжает работать в России и не планирует менять стратегию

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Торговая сеть «Ашан» продолжает работать в России и не планирует ничего менять в своей стратегии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Ашан Ритейл Россия» продолжает работать на российском рынке и не планирует изменений ни в своей стратегии, ни в организации работы», — сказали в компании.

Также в пресс-службе отметили, что торговая сеть в России работает автономно, без инвестиций от материнской компании.

24 марта корпорация Adeo, которой принадлежит сеть магазинов Leroy Merlin, сообщила, что французская компания продаст все магазины в России.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на сообщение представителя «Спортмастера» писала, что французская компания Decathlon предложила руководству сети спортивных товаров «Спортмастер» прибрести свои площадки BlueBox (магазины, оформленные в синих тонах), но российский ритейлер отказался от сделки.

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