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Глава Минэнерго заявила, что США потратят годы на пополнение стратегического резерва нефти

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Соединенным Штатам Америки потребуется несколько лет для восполнения стратегического резерва нефти, который обмелел из-за товарных интервенций. Об этом заявила министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм в ходе своего выступления на бюджетных слушаниях в конгрессе, написало РИА Новости.

По ее словам, процесс восполнения объемов сырья тормозится желанием американской администрации купить топливо по более низкой цене, чем нефть продавали. Грэнхолм отметила, что в этом году столь низкие цены отыскать окажется сложным, но она рассчитывает на снижение цены в будущем.

«Цель состоит в том, чтобы выкупить (нефть) обратно. Мы продавали ее в среднем по $94 за баррель и хотим выкупить меньше чем за $72. Мы будем это делать в течение следующих нескольких лет», — сказала министр.

Во второй половине октября 2022 года в Минэнерго США сообщили, что стратегический резерв нефти в стране сократился до 401,7 млн баррелей, что являлось минимумом с 1984 года.

В первой половине марта 2022 года президент США Джо Байден заявил о готовности страны к новым товарным интервенциям для стабилизации мировых цен на нефть.

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