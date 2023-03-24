Бывший глава «ФК Открытие» заявил, что банковский кризис в США мало влияет на рынок России

Падение американских и европейских банков не оказывает существенного влияния на российский рынок, однако отсутствие информации о показателях отечественных банков может посеять недоверие у вкладчиков. Такое мнение высказал экономист, бывший глава (с 2017 по 2022 год) банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов, написало интернет-издание РБК.

«Наши вкладчики понимают, что события на банковском рынке США и Европы на них влияют мало. Мы не можем быть инфицированы вирусом, который сейчас бродит по Европе, — мы изолировались. <...> С другой стороны, возможность bank run (набега на банки) и определенного недоверия у вкладчиков создает то, что они сейчас не обладают полной информацией о положении российских банков, как было еще год назад», — сказал Задорнов.

По его словам, клиенты могут обладать «совершенно фантастическим представлением» о положении некоторых кредитных организаций, поскольку у людей нет достоверной информации о возможных убытках банков или структуре их портфелей.

В первой половине марта пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского инвестиционного Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место по величине активов в США. SVB стал крупнейшим обанкротившимся американским банком за последние 15 лет.

На прошлой неделе американский инвестор, финансовый обозреватель и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки заявил об ожидании краха швейцарского Credit Suisse.