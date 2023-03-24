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Состояние основателя Twitter Дорси упало на $526 млн на фоне обвинений в мошенничестве

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Jose Luis Magana/AP

Соучредитель социальной сети Twitter, основатель финтех-компании Block (ранее Square) Джек Дорси после выхода расследования американской инвестиционно-исследовательской фирмы Hindenburg Research за один день лишился $526 млн или 11% своего состояния, написало агентство Bloomberg.

В отчете Hindenburg Research Block обвинили во введении инвесторов в заблуждение насчет ключевых показателей и накрутке активности пользователей ради получения прибыли и роста акций. В компании обвинения отвергли.

После выхода отчета акции Block снижались на 22%. Большую часть капитала Дорси держит в Block. На сегодняшний день предприниматель владеет $4,4 млрд. Утрата $526 млн стала для Дорси крупнейшей однодневной потерей с мая 2022 года.

В первой половине марта бывший глава Twitter и один из создателей компании Джек Дорси запустил новую соцсеть BlueSky, которая является альтернативой Twitter после того, как в конце 2022 года сервис приобрел американский бизнесмен Илон Маск.

Во второй половине января агентство Bloomberg сообщило, что инвестиционно-исследовательская компания Hindenburg Research обвинила конгломерат Adani Group Гаутама Адани в многочисленных финансовых нарушениях. На тот момент глава компании был самым богатым человеком в Индии с состоянием, по версии журнала Forbs, $96,6 млрд.

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