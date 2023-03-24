Глава Еврогруппы ждет роста экономики в еврозоне в этом году и призывает «сохранять бдительность»

Глава Еврогруппы Паскаль Донохью заявил, что ожидает роста экономики в еврозоне в 2023 году, считает необходимым сохранять бдительность на фоне последних событий в банковской сфере в мире. Его слова передало РИА Новости.

«Несмотря на вызовы, с которыми мы столкнулись в 2022 году, еврозона продемонстрировала устойчивость. Рост составил 3%. В этом году мы ожидаем более низкие показатели, но все равно мы ожидаем роста в еврозоне. Последние события в финансовой сфере, в банках в мире напоминают о необходимости сохранять бдительность, продолжать отслеживать ситуацию», — отметил Донохью.

По мнению Донохью, в 2023 и 2024 году нужно продолжать координировать и при этом постепенно вносить изменения в бюджетную политику.

«Мы должны продолжать оказывать поддержку нашим обществам, особенно наиболее нуждающимся, но мы констатируем, что меры, которые стимулируют спрос в нашей экономике, более не могут быть так востребованы в условиях происходящих перемен», — сказал глава Еврогруппы.

Донохью также обратил внимание на необходимость продвижения в вопросе европейского банковского союза.