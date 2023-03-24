Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия стала крупнейшим инвестором в Иран за год

close
100%
Dario Pignatelli/Reuters

Россия стала крупнейшим инвестором в Иран по итогам финансового года, который завершился на этой неделе. Объем инвестиций Москвы в Тегеран достиг $2,76 млрд. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на иранского министра экономики и финансов Эхсана Хандоузи.

Россия инвестировала в ряд отраслей иранской экономики, в том числе в горнодобывающий сектор, сферы транспорта и промышленности, следует из статьи.

Вложения России в экономику Ирана достигают две трети от общего объема иностранных вложений в государство в сумме $4,2 млрд. При этом в 2021 году общее финансирование проектов Тегерана составляло $1,45 млрд.

Министр не стал раскрывать детали совместных проектов с Россией, но напомнил об объединении межбанковских систем переводов между странами.

Вторым по важности инвестиционным партнером Ирана Хандоузи назвал Китай. Также в Иран инвестировали Афганистан, Ирак и ОАЭ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном в Москве 29 марта. На встрече в том числе будут рассмотрены вопросы двусторонних отношений, акцент при этом будет сделан на торговле и реализации совместных инфраструктурных проектов в области транспорта и энергетики.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть