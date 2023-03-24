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Экономист Михаил Задорнов заявил о рисках реанимации «хронически больных» банков ЕС

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Arnd Wiegmann/Reuters

Экономист, экс-глава группы «Открытие» Михаил Задорнов отметил риски реанимации для «хронически больных» банков Евросоюза. Об этом сообщает РБК.

По словам экономиста, присоединение второго банка Швейцарии Credit Suisse к группе UBS для спасения его от банкротства не снизило риски в банковской системе Европы.

«Есть итальянский Monte dei Paschi di Siena, который надо было еще десять лет назад к кому-то присоединять; очень слабое положение у Commerzbank. Сегодня все «хронические больные» на европейском банковском рынке подвержены риску попасть в реанимацию с не всегда гарантированным положительным исходом», — отметил Задорнов.

Он добавил, что кризис доверия вкладчиков и инвесторов может создать проблемы с ликвидностью.

Ранее бывший депутат бундестага Герхард Шик говорил о необходимости регулирования деятельности банков в ЕС.

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