Экономист Михаил Задорнов заявил о рисках реанимации «хронически больных» банков ЕС

Экономист, экс-глава группы «Открытие» Михаил Задорнов отметил риски реанимации для «хронически больных» банков Евросоюза. Об этом сообщает РБК.

По словам экономиста, присоединение второго банка Швейцарии Credit Suisse к группе UBS для спасения его от банкротства не снизило риски в банковской системе Европы.

«Есть итальянский Monte dei Paschi di Siena, который надо было еще десять лет назад к кому-то присоединять; очень слабое положение у Commerzbank. Сегодня все «хронические больные» на европейском банковском рынке подвержены риску попасть в реанимацию с не всегда гарантированным положительным исходом», — отметил Задорнов.

Он добавил, что кризис доверия вкладчиков и инвесторов может создать проблемы с ликвидностью.

Ранее бывший депутат бундестага Герхард Шик говорил о необходимости регулирования деятельности банков в ЕС.