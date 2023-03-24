Глава Крыма Аксенов: на поддержку туристического бизнеса региону выделят более ₽2 млрд

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на поддержку туристического бизнеса региону выделят более 2 млрд рублей. Об этом он заявил на форуме «Деловой Крым. Формула роста», передает ТАСС.

Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку совместного с Минэкономразвития предложения о мерах, аналогичных выплатам минимального размера оплаты труда сотрудникам, при сохранении рабочих мест.

По его словам, на четыре месяца — с мая по август — до 30 тыс. человек получат такую меру поддержки.

Ранее Аксенов обратился к главе государства с просьбой поддержать на федеральном уровне турбизнес Крыма и Севастополя в 2023 году в размере 2 млрд рублей, такую же сумму регион получил в прошлом году.

Ранее полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов заявил, что считает необходимым задействовать государственно-частное партнерство в Крыму и Севастополе для развития бизнеса.