Выплаты иностранных государств по долгам России оказались меньше ожидаемых на 78%

Выплаты иностранных государств по долговым обязательствам в отношении РФ из-за санкций составили ₽11 млрд вместо ₽48,7 млрд, полученные средства оказались ниже ожидаемого уровня на 78%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы о реализации плана-графика мероприятий Министерства финансов по выполнению документов стратегического планирования за 2022 год.

Причиной низких выплат по долгам указан введенный в феврале 2022 года запрет Минфина США на осуществление операций с российскими Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ), подкрепляемый угрозой введения вторичных санкций. Аналогичную меру ввел Евросоюз.

Отмечается, что за год до начала СВО процентный доход России по таким займам превысил 52 млрд руб., а в коронавирусный 2020 год составил более 64 млрд. Ожидается, что в 2023 году выплаты по долгам вырастут до ₽40,3 млрд.

Ранее сообщалось, что Россия перехитрила США и добилась выплаты многомиллиардных долгов.