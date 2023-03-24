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В офисе американской Mintz Group в Пекине прошли обыски

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Mintz Group

Китайские власти провели обыск в офисе американской Mintz Group в Пекине. Деятельность компании приостановлена, пять сотрудников задержаны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Mintz.

У Mintz Group офисы в 18 городах по всему миру. Компания предлагает услуги корпоративного анализа и комплексной проверки бизнеса.

«Мы можем подтвердить, что китайские власти задержали пятерых сотрудников пекинского офиса Mintz Group, все они граждане Китая, и закрыли там наши операции», — следует из заявления компании.

В Mintz отметили, что компания не получала предварительных уведомлений о предпринятых китайскими властями действиях, а также по поводу какого-либо возбужденного в отношении нее дела.

«Мы уверены, что мы и наши сотрудники не сделали ничего плохого», — говорится в сообщении.

Компания заявила, что готова работать с китайскими властями, чтобы «разрешить любое недоразумение, которое могло привести к этим событиям», и что ее главной заботой является безопасность и благополучие коллег в Китае.

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