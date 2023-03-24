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Таиланд в четыре раза увеличил поставки продуктов в Россию, в том числе риса

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Pixabay

Таиланд в 2022 году более чем вчетверо увеличил поставки сельхозпродуктов в Россию, в частности риса. Прирост составил 315%. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко.

«Наибольший рост (по итогам 2022 года. — Ред.) среди тайского экспорта в Россию показали сельскохозяйственные продукты, в частности рис ($15 млн, +315%)», — отметил он.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди поставщиков написала, что рисовая крупа в России может подорожать на 10-30% из-за снижения качества сырья на фоне неблагоприятных погодных условий в Краснодарском крае. Там выращивается основной объем риса в стране. По информации газеты, поставщики уведомили об этом торговые сети. Часть участников рынка подтвердили газете, что уже получили уведомление от поставщиков об увеличении цен. При этом, в зависимости от поставщиков, некоторые торговые сети получили уведомления о росте цен на 15-30%, другие же – на 8-19%.

В Минсельхозе РФ сообщили журналистам, что оснований для роста цен на рис и рисовую крупу в России в этом сезоне нет, а действующий запрет на экспорт гарантирует обеспечение российского рынка.

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