Экономист Доши: большинство стран мира отказались от санкций ради сотрудничества с Россией

Экономист Тилак Доши заявил, что большинство стран мира отказались от политики санкций ради сотрудничества с Россией на фоне украинского конфликта. Об этом он пишет в статье для Forbes.

«Мировой энергетический порядок раскололся на два блока: те, кто поддерживает западные санкции против России, и те, кто их не поддерживает», — сказал экономист, поясняя, что «последние составляют большинство стран, не входящих в узкий западный союз США, ЕС, Великобритании и их ближайших союзников, таких как Канада, Австралия, Япония и Южная Корея. Бразилия, Китай, Индия и Южная Африка (члены блока БРИКС) совместно со всеми развивающимися странами заинтересованы в доступе к топливу, продовольствию и удобрениям, из которых Россия является «сырьевой сверхдержавой полного спектра», по самым низким ценам».

Он также отметил, что попытка заставить суверенные страны «выбрать сторону» может восприниматься как оскорбление.

По словам Доши, когда администрация президента США Джо Байдена ввела санкции против России, она «перешла Рубикон».

«Будущий глобальный финансовый и энергетический порядок, если не разделенный, то раздвоенный, будет менее эффективным из-за более дорогого топлива и большего неравенства доступа», — заявил Доши.

По мнению экономиста, вследствие санкций против России США, хорошо обеспеченные энергией и другими природными ресурсами, на этом фоне получат сравнительное преимущество над «вассальной» Европой. Вследствие изменения спроса на энергоресурсы экономист предсказывает деиндустриализацию и резкий спад уровня жизни в ЕС.

На этом фоне развивающимся странам придется «делать собственный энергетический выбор», который будет во многом обусловлен их стремлением «подняться по энергетической лестнице , которая привела Запад к нынешнему высокому уровню жизни», что повысит для них важность опоры на ось Россия — Китай.

Эксперт в течение последних 25 лет работал в нефтегазовом секторе в Азии, на Ближнем Востоке и в США. Темой своих изысканий Доши называет развитие мировой энергетики с точки зрения азиатских стран.

Ранее сообщалось, что Казахстан с апреля введет систему для борьбы с обходом западных санкций при поставках в РФ.