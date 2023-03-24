Курс доллара на Московской бирже вырос до 76,16 рубля

Курс рубля в начале торгов в пятницу снижается против доллара, но прибавляет к юаню и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара повышается до 76,16 рубля, а евро – теряет до 82,33 рубля. Курс юаня понижается до 11,09 рубля

Курс доллара расчетами «завтра» на 7:03 мск повышается на 16 копеек, до 76,16 рубля, евро — снижается на 31 копейку, до 82,33 рубля, а юаня — на 1 копейку, до 11,09 рубля.

Ранее экономист и преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько заявлял, что рост курса евро до 83 руб. не является трендом, и, скорее всего, представляет из себя «последний всплеск спроса».

По его словам, сейчас евро является достаточно рискованной валютой, так как любые транзакции могут заблокировать по решению Евросоюза и США. Поэтому спрос на эту валюту со стороны физлиц будет только снижаться.

Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков также говорил о том, что юань стал адекватным вариантом для диверсификации и сохранения сбережений. По его словам, в зависимости от финансовой ситуации инвестора, доля юаня в портфеле может варьироваться от 10 до 30%. При этом подобные вложения нельзя считать способом получения больших доходов. Для этого лучше всего обратиться на рынок акций.