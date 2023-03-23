РИА Новости: Банк Англии повысил ключевую ставку до 4,25% годовых

Центральный банк Великобритании по итогам заседания в марте 2023 года повысил базовую процентную ставку с 4,25% с 4% и готов повысить ее еще больше в случае роста инфляционного давления. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз финансового регулятора страны.

Ставка сейчас находится на максимальном уровне с октября 2008 года, когда она составляла 4,5%. В феврале регулятор повысил ставку на 0,5 процентных пункта, в декабре – на ту же величину, а в ноябре - на 0,75 п.п.

«Банковская система Великобритании сохраняет устойчивые позиции, в том числе в вопросе ликвидности»,— следует из материала.

«По мнению FPC (комитета по финансовой политике Банка Англии - ред.), банковская система Великобритании сохраняет устойчивый капитал и сильные позиции по ликвидности, а также имеет хорошие возможности для продолжения оказания поддержки экономике в широком диапазоне экономических сценариев, включая период более высоких ставок», — цитирует агентство сообщение.

17 марта ЦБ РФ оставил неизменной ключевую ставку четвертый раз подряд – на уровне 7,5% годовых.