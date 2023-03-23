ЦБ: сотрудники банков по доверенности могут открывать счета нерезидентам

Сотрудники банков по доверенности могут открывать счета клиентам как резидентам, так и нерезидентам. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на информационное письмо Банка России.

В настоящее время банкам запрещено открывать счета клиентам без личного присутствия открывающего счет или представителя клиента. Это требование закона 115-ФЗ о противодействии отмыванию. Но если сотрудник банка выступает представителем клиента (по доверенности, договору, акту или закону), присутствие клиента для открытия счета необязательно, следует из материала.

ЦБ в письме также уточнил, что представителем клиента может быть любой человек, представляющий его интересы в рамках закона. Ограничения в этом плане не установлены, добавили в Банке России.

Как ранее сообщалось, регулятор снова стал публиковать расширенный состав показателей по международным резервам России.

Банк России перестал раскрывать структуру международных резервов в марте 2022 года. Это произошло после того, как около $300 млрд золотовалютных резервов России были заблокированы странами Запада.