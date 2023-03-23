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Объем продаж шин в России по итогам 2022 года упал на 15%, до 35,1 млн штук

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В России объем продаж шин в 2022 году сократился на 14,9%, составив 35,1 млн штук, подсчитала газета «Коммерсантъ» на основе данных «Обзора по товарной категории шины», подготовленного ЦРПТ (оператор системы «Честный знак»).

Всего за прошлый год в стране изготовили 42,7 млн штук шин, в основном это летние (14,5 млн) и зимние ошипованные (11,3 млн).

В среднем стоимость комплекта шин в прошлом году увеличилась на 3%. Средняя цена шин для легковых автомобилей по итогам 2022 года поднялась на 20,5%, до 6,4 тыс. руб.

Экспорт шин из России в 2022 году упал на 18,2%, почти до 12 млн штук. Из них около 9,5 млн штук — для легковых автомобилей, около 2 млн — для грузовиков.

На прошлой неделе пресс-служба финского производителя шин Nokian Tyres сообщила, что правительственная комиссия одобрила покупку российских активов Nokian Tyres российской нефтяной компанией «Татнефть».

В первой половине марта гендиректор немецкого производителя шин и автомобильной электроники Continental AG Николай Сетцер рассказал о планах компании уйти из России и закрыть свой российский бизнес.

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