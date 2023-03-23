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Маск оценил состояние банковской системы США

Маск оценил словами «хуже быть не может» состояние банковской системы США

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Patrick Pleul/Pool via Reuters

Американский предприниматель Илон Маск написал в Twitter свое мнение о ситуации в банковской системе США.

Он разместил в своем аккаунте короткую фразу: «Хуже быть не может».

Таким образом, он отреагировал на заявление ФРС о безопасности этой отрасли.

Ранее пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место в списке крупнейших кредитных организаций США.

Сенатор-республиканец Том Коттон указал, что экономическая политика президента США Джо Байдена привела к банкротству Silicon Valley Bank.

Позже вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд отметил, что глава Федеральной резервной системы США Джером
Пауэлл врет о состоянии региональных банков в США или не знает, что делает, в рамках проводимого регулятором курса на ужесточение монетарной политики.

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