В США назвали последствия возможного дефолта в стране

Глава американского минфина Джанет Йеллен заявила на слушаниях в конгрессе, что дефолт в США приведет к утрате доверия со стороны международных партнеров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это приведет к потере доверия к США как к самой [экономически] безопасной стране, а также к нашей резервной валюте», — отметила Йеллен.

Он добавила, что такой сценарий нанесет невероятный экономический ущерб государству.

Экономист Михаил Беляев 16 марта заявил, что при росте государственного долга и отсутствии достаточного импульса для развития экономики в США велика вероятность наступления дефолта, который затронет многие страны.

Ранее гендиректор Bank of America Брайан Мойнихан призвал быть готовыми к тому, что США могут допустить дефолт по госдолгу.