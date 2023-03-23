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В США назвали последствия возможного дефолта в стране

Глава Минфина Йеллен: США утратят международное доверие в случае дефолта

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Al Drago/Pool via Reuters

Глава американского минфина Джанет Йеллен заявила на слушаниях в конгрессе, что дефолт в США приведет к утрате доверия со стороны международных партнеров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это приведет к потере доверия к США как к самой [экономически] безопасной стране, а также к нашей резервной валюте», — отметила Йеллен.

Он добавила, что такой сценарий нанесет невероятный экономический ущерб государству.

Экономист Михаил Беляев 16 марта заявил, что при росте государственного долга и отсутствии достаточного импульса для развития экономики в США велика вероятность наступления дефолта, который затронет многие страны.

Ранее гендиректор Bank of America Брайан Мойнихан призвал быть готовыми к тому, что США могут допустить дефолт по госдолгу.

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