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ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 пунктов до 4,75-5% годовых

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Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,75-5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Таким образом, ставка находится на максимально высоком уровне с 2006 года, когда она достигала 5,25% годовых.

Ранее сообщалось, что рост потребительских цен в большинстве стран Ближнего Востока и Северной Африки превысит 10% в 2023 году. Такую инфляцию спрогнозировала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, текст заявления пресс-служба организации опубликовала на своем сайте.

Она отметила, что для государств региона с развивающимися рынками и экономикой и с низким уровнем дохода такой показатель роста цен отражает, в том числе обесценивание национальных валют.

По словам главы МВФ, в организации ожидают постепенного снижения инфляции по мере стабилизации стоимости нефти.

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