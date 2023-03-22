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Стоимость проданного на Украине конфискованного российского аммиака составила $36 млн

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Тимур Батыршин/РИА Новости

Стоимость проданного на Украине конфискованного российского аммиака составила 1,32 млрд гривен ($36 млн), сообщает Украинское национальное агентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), которому передали арестованные партии аммиака.

По информации ведомства, очередная партия с 9,7 тыс. тонн аммиака была продана за 254 млн гривен ($6,9 млн). Всего было продано пять партий общим объемом около 42 тыс. тонн, информирует АРМА.

Средства от продажи российского имущества украинские власти направляют на покупку облигаций, выпускаемых для финансирования военных нужд.

Ранее украинское издание «Бизнес. Новое время» писало, что Киев конфисковал и выставил на торги аммиак производства российских компаний «Тольяттиазот» и «Минудобрения», который хранится на Одесском припортовом заводе.

«Тольяттиазот» приостановила транзит аммиака по трубопроводу ТольяттиОдесса 24 февраля 2022 года.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов.

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