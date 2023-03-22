Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сийярто: Венгрия не будет из-за политики прерывать сотрудничество с РФ в энергетике

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет отказываться от сотрудничества с Россией в энергетической области. Об этом он сообщил на экономическом форуме в Требине, передает ТАСС.

По его словам, надежные поставки газа в его страну сегодня физически невозможны без источников в России.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит «никакое существенное интеграционное движение Украины в направлении ЕС или НАТО», пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.

Сийярто подчеркнул, что на Будапешт оказывают «огромное» давление, однако страна продолжит бороться за восстановление прав национального меньшинства.

21 марта прошла закрытая встреча Сийярто с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Также министр иностранных дел Венгрии сообщил, что Столтенберг решил провести заседание комиссии Украина — НАТО 4 апреля, несмотря на возражения венгерской стороны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть