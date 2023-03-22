Сийярто: Венгрия не будет из-за политики прерывать сотрудничество с РФ в энергетике

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет отказываться от сотрудничества с Россией в энергетической области. Об этом он сообщил на экономическом форуме в Требине, передает ТАСС.

По его словам, надежные поставки газа в его страну сегодня физически невозможны без источников в России.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит «никакое существенное интеграционное движение Украины в направлении ЕС или НАТО», пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.

Сийярто подчеркнул, что на Будапешт оказывают «огромное» давление, однако страна продолжит бороться за восстановление прав национального меньшинства.

21 марта прошла закрытая встреча Сийярто с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Также министр иностранных дел Венгрии сообщил, что Столтенберг решил провести заседание комиссии Украина — НАТО 4 апреля, несмотря на возражения венгерской стороны.