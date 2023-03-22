Советник Зеленского Устенко предложил снизить лимит цен на нефть из РФ до $10-20 за баррель

Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко предложил снизить потолок цен на нефть из России до $10-20 за баррель при нынешних $60. Об этом сообщает журнал Newsweek.

«Устенко заявил, что Киев хочет сократить цифру лимита вдвое, при этом он сказал Newsweek, что сам он считает возможным потолок в $10-20», — говорится в публикации.

Советник Зеленского считает, что Москва на сегодняшний день получает «намного меньше прибыли» в сравнении с тем, что было до введения потолка цен на нефть. Устенко заявил, что «смешно, если этого не сделать».

«Это будет иметь серьезные и важные последствия. Давайте снизим потолок цен до значительно более низкого уровня», — заключил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок цен на нефть из РФ с 60 до $51,45 за баррель. Агентство отмечало, что эти государства требуют, чтобы порог был установлен на уровне 5% ниже рыночных цен.

До этого помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявлял, что в марте власти страны проведут совместный с Европейским союзом обзор работы механизма потолка цен на российские нефтепродукты.