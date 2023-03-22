Bloomberg: шесть компаний из Гонконга и Дубая вышли в лидеры перевозок нефти из России

В декабре 2022 года шесть малоизвестных компаний из Гонконга и Дубая вышли на первое место по перевозкам нефти из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Небольшие компании из Китая и ОАЭ суммарно перевозили 1,4 млн баррелей нефти в день. Такие объемы оказались куда выше, чем перевозили торговые гиганты Trafigura Group или Vitol Group до введения антироссийских санкций. При этом до сих пор неизвестно, как именно мелкие компании смогли профинансировать поставки как минимум на $2 млрд за месяц.

В публикации указали, что крупнейшим поставщиком в декабре стала Nord Axis, зарегистрированная в феврале 2022 года в Гонконге. В среднем компания закупала около 521 тыс. баррелей нефти в день. На втором месте показатели у дубайской Tejarinaft, которая перевозила 244 тыс. баррелей нефти ежесуточно. Замыкает тройку лидеров QR Trading, которая покупала около 199 тыс. баррелей в день.

По данным агентства, из-за ужесточения западных санкций у России стал расти теневой флот танкеров, который сейчас насчитывает около 600 судов.

17 марта агентство Bloomberg со ссылкой на сведения Vortexa, Kpler и данные отслеживания судов сообщило, что за последнее время поставщикам российской нефти стало труднее находить покупателей на фоне ужесточения международных санкций, включая запрет на морские перевозки сырья из РФ и установления ценового «потолка». В итоге танкеры с ресурсным грузом стали скапливаться в ожидании покупателей.