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STUK: Россия отправила новую партию ядерного топлива через Финляндию

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Финский государственный Центр радиационной безопасности (STUK) заявил, что Россия отправила новую партию ядерного топлива через Финляндию. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Свежее ядерное топливо, отправленное из России, проследовало через Финляндию. Погрузка была произведена в аэропорту Хельсинки-Вантаа в субботу, 18 марта, на грузовой самолет», — сказано в сообщении.

По данным центра, погрузка прошла в штатном режиме.

Ранее высокопоставленный представитель Европейского союза заявил, что топливу и технологиям из России, используемым на ряде АЭС в Евросоюзе, сложно найти альтернативу.

1 марта финское бизнес-издание Kauppalehti писало, что Финляндия в 2022 году увеличила импорт компонентов из РФ для атомных электростанций на 20%, до €33 млн.

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