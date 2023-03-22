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«Билайн» зарегистрировал сокращенную версию логотипа с прописной буквой «б» с точкой

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Билайн

По данным Роспатента, «Билайн» 13 марта получил патент на использование сокращенной версии логотипа компании, на котором изображена прописная буква «б» с точкой. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании подчеркнули, что данный логотип является альтернативой основном, его используют с 2022 года.

«Впервые «б.» появилась в качестве иконки тестовой сборки нашего мобильного приложения, а наши клиенты могли увидеть ее на мерче билайна», — подчеркнули в «Билайн».

Там добавили, что регистрация логотипа является обычной юридической практикой.

Ранее в аналитическом сервисе «Билайн.Аналитика» заявили, что в 2022 году количество голосовых вызовов, сделанных абонентами «Билайн», снизилось на 9,7% относительно показателя 2021 года. 

По данным ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, сокращение числа голосовых вызовов является общей тенденцией для российских операторов, которая продолжается уже несколько лет. Каждый год число звонков, совершаемых абонентами, падает у операторов в примерно равных пропорциях.

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