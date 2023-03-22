Апелляция подтвердила законность решения ФАС РФ оштрафовать Google на 2 млрд рублей

Апелляция подтвердила законность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о штрафе для Google на 2 млрд рублей из-за доминирующего положения. Об этом сообщает Telegram-канал ФАС.

«Апелляция поддержала законность штрафа ФАС России в отношении Google в размере 2 млрд рублей. Штраф компании был назначен за злоупотребление доминирующим положением», — говорится в сообщении.

Ранее председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев прокомментировал решение ФАС оштрафовать Apple на 1,1 млрд рублей за ограничения для разработчиков приложений.

Он заявил, что решение ФАС о штрафе для Apple вполне обосновано.

В июле 2022 года ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей за блокировки на YouTube.